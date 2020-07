O Paraná registrou nesta quinta-feira (30) um novo recorde de casos de coronavírus em um período de 24 horas. Foram 2.540 confirmações, além de 47 mortes causadas pela covid-19. Assim, de acordo com os dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o total de diagnósticos positivos da doença no estado chegou a 72.695, com 1.839 óbitos.

publicidade

LEIA MAIS – Mais 20 moradores de Curitiba morrem infectados pelo coronavírus; novos casos são 496

Ocupam as UTIs paranaenses 783 adultos, ou seja, 75% das vagas oferecidas pelo SUS. Ainda aguardam resultados de exame 12.502 pessoas, enquanto 197.500 outros testes já deram negativo. São considerados recuperados 38.448 paranaenses.

LEIA AINDA – Dietas restritivas e ansiedade na pandemia podem levar a transtornos alimentares; Saiba como evitar

As novas vítimas são 20 mulheres e 27 homens, com idades de 36 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre 21 de junho e 30 de julho. Eles eram de Curitiba (13), Paranaguá (5), Colombo (3), Maringá (3), Campo Mourão (2), Foz do Iguaçu (2), Pinhais (2), Altônia, Apucarana, Araucária, Bandeirantes, Cambará, Campo Largo, Cascavel, Colorado, Fazenda Rio Grande, Guaratuba, Imbaú, Irati, Janiópolis, Piraquara, São José dos Pinhais, Sarandi e Sertanópolis. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

Infográfico…

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.