A pandemia de coronavírus no Paraná já registrou 96.697 pessoas infectadas e 2.488 óbitos causados pela Covid-19. Nesta quarta-feira (12), o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) apontou 1.818 novas ocorrências da doença e 71 mortes. As novas vítimas são 31 mulheres e 40 homens com idades de 30 a 102 anos.

Pelo levantamento, são considerados recuperados 58.064 paranaenses. Por outro lado, 6.878 pacientes com os sintomas aguardam resultados de exames para saberem se estão com o vírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI SUS para Covid-19 está em 73%, ou seja, 802 dos 1.093 quartos disponíveis. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

