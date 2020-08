Com o registro de mais 486 casos confirmados, Curitiba ultrapassou nesta quarta-feira (12) a marca de 25 mil infectados pelo novo coronavírus. No total, 25.350 pessoas que moram na cidade já testaram positivo, desde o início da pandemia, em 11 de março. De acordo com o novo boletim epidemiológico, mais 14 mortes por covid-19 também foram confirmadas na capital paranaense, que soma hoje, 751 óbitos entre seus habitantes.

Segundo o informe, 20.189 pessoas contaminadas com o coronavírus não apresentam mais sintomas, estão livres do isolamento social de 14 dias e são consideradas recuperadas da covid-19. Mas ainda há na cidade 4.410 pacientes na fase ativa da doença, sendo capazes de transmitir o vírus Sars-CoV-2 e outros 567 casos suspeitos, que aguardam os resultados dos exames.

Vítimas fatais

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as novas vítimas, que não resistiram às complicações provocadas pela covid-19, eram 11 homens e três mulheres, com idades entre 44 e 102 anos. Entre estas pessoas, 13 faleceram nas últimas 48 horas e um único óbito, que estava em investigação, ocorreu em uma data anterior. Ainda segundo a secretaria, os 13 pacientes que morreram recentemente estavam internados em hospitais públicos e privados da capital.

Fazem parte desta lista de novos óbitos, o médico pediatra Vicente Lúcio Viana Lopes que morreu na terça-feira (11), aos 79 anos, após complicações provocadas pela infecção por coronavírus e também, uma pessoa de 102 anos, que nasceu em 1918, ano da pandemia de gripe espanhola e que faleceu por covid-19, sendo a vítima da doença de idade mais avançada de Curitiba.

Pacientes da covid-19

A capital paranaense tem atualmente 555 pacientes com covid-19 internados em em hospitais públicos e particulares. Entre eles, 239 ocupam em leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

No Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação nos 355 leitos de UTI exclusivos para covid-19 é de 82% nesta quarta-feira (12). Segundo a prefeitura, há 64 leitos UTI do SUS livres em hospitais de Curitiba. Ocupam estes leitos exclusivos da rede pública, os pacientes com covid-19 e aqueles que apresentam sintomas de síndrome respiratória aguda grave (srag).

