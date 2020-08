O Paraná registrou, segundo boletim deste domingo (23) 1.103 novos casos e mais 14 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. Com os números deste domingo, o Paraná soma 116.687 diagnósticos positivos de Covid-19 e 2.940 mortes por causa da doença.

As vítimas fatais, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), estavam internadas. São quatro mulheres e dez homens com idades que variam de 40 a 89 anos. Os óbitos ocorreram de 10 a 23 de agosto. Foram seis mortes em Curitiba, além de um óbito em cada um dos seguintes: Londrina, São Sebastião da Amoreira, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Rio Branco do Sul, Colombo, Almirante Tamandaré e Campo Largo.

A Sesa informou ainda 979 pacientes internados com diagnóstico confirmado de covid-19; 781 estão em leitos do Sistema Único de Saúde e 198 em leitos da rede particular.

