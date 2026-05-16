Paraná tem maior apreensão de canetas emagrecedoras ilegais já feita em rodovias

Em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 8,5 mil canetas emagrecedoras contrabandeadas em operações realizadas nas rodovias que ligam o Paraná a São Paulo. As ações ocorreram entre quarta-feira (13/5) e quinta-feira (14/5) e resultaram na prisão de três pessoas.

A maior apreensão ocorreu em Santa Tereza do Oeste, no Oeste do Paraná, onde agentes encontraram 6.328 ampolas escondidas sob os bancos de uma van abordada na BR-277. Segundo a PRF, esta foi a maior apreensão de medicamentos ilegais já registrada pela corporação em rodovias federais do país.

No dia anterior, outra operação realizada em Barra do Turvo, no interior de São Paulo, resultou na apreensão de 2,2 mil canetas emagrecedoras escondidas dentro do painel de um carro. Os medicamentos eram transportados de forma clandestina e sem qualquer autorização sanitária.

Apreensões somaram R$ 9,3 milhões em 2025

O avanço do mercado ilegal acompanha a popularização das chamadas “canetas emagrecedoras”, usadas para perda de peso. Apenas em 2025, a Receita Federal apreendeu R$ 9,3 milhões em mercadorias relacionadas a esses produtos no Paraná.

Entre os medicamentos mais encontrados nas apreensões está a tirzepatida produzida pelos laboratórios TG e Synedica, comercializada ilegalmente no Brasil após proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no ano passado.

Segundo a PRF, a diferença de preços entre os países vizinhos e o alto valor de revenda no Brasil impulsionam o contrabando. Além dos riscos à saúde, a importação irregular de medicamentos sem autorização configura crime de contrabando.