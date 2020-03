A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta segunda-feira (9) um novo boletim do Covid-19, doença causada pelo coronavírus. São ao todo 33 casos em investigação no Paraná. No último boletim, de sexta-feira (6), eram 25 casos sob análise – desde então, mais 14 casos suspeitos surgiram, mas seis foram descartados (ao todo 20 casos já foram desconsiderados).

Dezenove dos atuais casos suspeitos são de Curitiba, onde todos foram orientados a permanecer em isolamento domiciliar voluntário enquanto aguardam o resultado dos exames, segundo a secretaria municipal. Os casos suspeitos são de pessoas que viajaram para a Ásia, Europa e América do Norte. O Paraná ainda não tem casos confirmados de Covid-19.

Em caso de suspeita de infecção, a recomendação da Sesa é que de a pessoa procure atendimento médico, seja na rede pública ou particular. No Brasil são 25 casos confirmados da doença.