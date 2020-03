A partir desta segunda-feira (9) até as próximas semanas, a Secretaria da Educação de Curitiba está distribuindo kits com produtos de higiene para creches, escolas e Faróis do Saber. De acordo com a Prefeitura, a entrega dos materiais faz parte das medidas de proteção contra o coronavírus.

LEIA TAMBÉM – Como falar do coronavírus com crianças sem alarmá-las: 9 dicas pros pais

Os kits são feitos com água sanitária, desinfetante, álcool gel, álcool 70%, sabonete, papel toalha, máscara e pulverizador. Junto com os produtos, a secretaria também enviou um material pedagógico com orientações de prevenção aos estudantes, professores e familiares.

Até o início da tarde desta segunda-feira (9), não havia casos confirmados de coronavírus em Curitiba. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a distribuição do material visa contribuir com as medidas e orientações já adotadas pelo poder público.

Como prevenir

– Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

– Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

– Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

– Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).