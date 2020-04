A quinta morte em decorrência da Covid-19 foi confirmada no fim da tarde desta sexta-feira (3), em uma atualização do boletim divulgado horas mais cedo, pela Secretaria da Saúde do estado (Sesa). Segundo a secretaria, o óbito confirmado é de um homem de 37 anos que possuía comorbidades e que recebeu resultado positivo para novo coronavírus na quarta-feira (1º), em Londrina. O paciente estava internado em um hospital da rede privada no município e faleceu nesta sexta.

Novos casos

Conforme o boletim desta sexta-feira, são 50 os novos casos de coronavírus no Paraná, o maior aumento desde que o primeiro paciente com a Covid-19 foi registrado em território paranaense. Continuam sendo investigadas 411 pessoas, enquanto já foram descartados 4.182 testes. Esta é a maior alta do número de casos confirmados em 24 horas.

Anteriormente, o maior pico havia acontecido do dia 31 de março para o dia 1 de abril, quando o número passou de 185 para 229, o que representou 44 novos testes positivos. Na ocasião, o secretário da Saúde do Paraná Beto Preto informou que a crescente havia acontecido por causa de um laboratório de Londrina, que deixou para passar os números com atraso, fazendo com que houvesse acúmulo.

