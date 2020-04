Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (17), apontam que 281 pessoas já se recuperaram do coronavírus no Paraná, o que representa um terço dos pacientes que foram diagnosticados pela doença até o momento. Foram liberados do tratamento ou isolamento, 125 pessoas em Curitiba e 156 nos demais municípios paranaenses.

Os últimos números da Sesa, apresentados na quinta-feira (16), indicavam 845 pacientes com diagnóstico positivo, contabilizando ocorrências desde o início de março. Portanto, 564 pessoas – ou dois terços dos casos – seguem com o vírus. Dos que ainda lidam com a Covid-19, 192 pessoas estão internadas e as demais seguem o tratamento em casa.

Entram para os dados da Secretaria como pacientes recuperados aqueles que tiveram o teste do coronavírus confirmado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) ou pelos laboratórios particulares credenciados e não apresenta mais os sintomas, passados 14 dias após o início da doença.