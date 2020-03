Em apenas 24 horas o estado do Paraná registrou 25 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Dados do boletim diário emitido pela Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira (31) mostram que 14 mulheres e 11 homens com idades entre 28 e 72 anos, tiveram resultado positivo para Covid-19.

O Paraná tem agora 185 casos confirmados, sendo três mortes confirmadas. Seguem suspeitos 521 casos, enquanto 2.960 casos foram testados e descartados.

Os pacientes dos novos casos residem em:

Curitiba (10),

Cascavel (2),

Lapa (1),

Vere (1),

Quatro Barras (1),

Telêmaco Borba (1),

Campo Mourão (1),

Maringá (1),

Pinhais (1),

São José dos Pinhais (2),

Londrina (2),

Francisco Beltrão (1)

Niterói (1) – fora do Estado.

A Sesa disponibiliza um detalhamento maior de cada caso neste link.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

