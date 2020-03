Pouco depois de publicar o decreto 4.388/2020, nesta segunda-feira (30), o Governo do Paraná atualizou o texto que libera para funcionamento uma série de atividades diferentes, entre elas as atividades religiosas. O novo texto introduz a determinação de que as tais atividades estão permitidas, desde que sejam realizadas por meio de aconselhamento individual, não coletivo, como missas e cultos.

O objetivo é evitar aglomerações, dificultando a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus, que é justamente o que recomendo a Organização Mundial de Saúde. A medida não restringe a abertura de igrejas e templos, mas recomenda a adoção de meios virtuais nos casos de reuniões coletivas.

Os atos religiosos, determina o decreto, devem seguir as orientações da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde.

Outras atividades

Além das atividades religiosas de aconselhamento individual, a publicação do decreto amplia a autorização de funcionamento para diversos outros serviços inicialmente proibidos de funcionar. Clique aqui, saiba mais e veja se o seu ramo de atividade foi contemplado pelo novo decreto.