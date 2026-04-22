Paraná tem 22,4 mil vagas de emprego após feriado

Após o feriado de Tiradentes, o Paraná disponibiliza 22.441 vagas de emprego com carteira assinada em todas as regiões do estado. As oportunidades estão concentradas nas Agências do Trabalhador e abrangem diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade, atendendo tanto candidatos que buscam o primeiro emprego quanto profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho.

As funções que concentram o maior volume de vagas de emprego são alimentador de linha de produção, com 6.108 oportunidades, seguido por abatedor, com 1.485 posições, operador de caixa, com 903 vagas, e repositor de mercadorias, com 834 vagas.

A Grande Curitiba lidera a oferta de vagas de emprego no estado, totalizando 5.161 oportunidades. Entre as principais funções disponíveis estão alimentador de linha de produção, com 444 vagas, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 345 posições, e operador de caixa, com 324 vagas.

Especificamente na Agência do Trabalhador de Curitiba, são 1.044 vagas disponíveis, com destaque para repositor de mercadoria, com 133 oportunidades, operador de caixa, com 111 vagas, e fiscal de loja, com 110 posições.

A Regional de Cascavel aparece na sequência, com 4.936 vagas de emprego. As principais oportunidades nesta região são para alimentador de linha de produção, com 1.678 vagas, abatedor, com 987 posições, e operador de caixa, com 205 oportunidades.

Campo Mourão ocupa a terceira posição entre as regionais com maior oferta de vagas de emprego, disponibilizando 2.796 postos de trabalho. Os cargos com mais oportunidades são alimentador de linha de produção, com 787 vagas, abatedor, com 280 posições, e magarefe, com 215 vagas.

Distribuição das vagas de emprego nas demais regiões

As demais vagas de emprego estão distribuídas pelas regionais de Foz de Iguaçu, com 2.372 oportunidades, Pato Branco, com 2.211 vagas, Londrina, com 1.514 posições, Maringá, com 1.183 vagas, Umuarama, com 933 oportunidades, Guarapuava, com 571 vagas, Paranaguá, com 545 posições, Ponta Grossa, com 183 vagas, e Jacarezinho, com 36 oportunidades.

Além das vagas de emprego operacionais, há oportunidades que exigem qualificação técnica ou ensino superior, como psicólogo, fonoaudiólogo, professor, farmacêutico, entre outros.

Os interessados podem procurar a Agência do Trabalhador mais próxima ou acessar os canais digitais para consultar as vagas disponíveis e agendar atendimento.

Fonte: AEN