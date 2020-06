Após recorde com mais de mil casos na quarta-feira (24), o Paraná registrou nesta quinta (25) mais 851 casos de Covid-19, quarto dia com mais casos confirmados desde o início da pandemia. Em questão de 24 horas, o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) também confirmou mais 17 mortes pela doença. Agora o Paraná tem 17.618 casos e 526 mortes em decorrência do coronavírus.

Todos os novos óbitos eram de pessoas internadas, sendo 12 homens e 5 mulheres com idades de 45 a 87 anos, que ocorreram entre 13 e 25 de junho. Entre os diagnosticados com a doença, 535 estão internados, sendo 222 em UTIs do SUS e rede particular.

Mesmo com acréscimo de 14 leitos nas últimas 24 h, a taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS exclusivos para casos de Covid-19 subiu novamente, indo a 63% – as regiões Oeste e Leste têm os índices mais preocupantes com 83% e 73% de ocupação, respectivamente. Dos 399 municípios do estado, apenas 60 ainda não tiveram casos confirmados de Covid-19. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

