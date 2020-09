O Paraná registrou nesta quinta-feira (17) 2.458 novos casos de coronavírus. É o maior número desde 28 de agosto, quando o estado teve o recorde de 2.866 ocorrências da covid-19 em um período de 24 horas. Com esses dados trazidos na atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), já são 158.117 infectados desde o início da pandemia. O número de mortes causadas pela doença chegou a 3.917 com o acréscimo de 47 vítimas.

LEIA MAIS – Curitiba ultrapassa 40 mil casos de coronavírus; 1.169 pessoas morreram

O Paraná tem ainda 6.475 pessoas aguardando confirmação do diagnóstico de covid-19. Há 112.975 pacientes estão livres do coronavírus. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a doença segue estável: 73%. Das 1.085 unidades disponíveis, 790 estão ocupadas. No total, somando as redes pública e privada e todos os tipos de leito, o Paraná tem 2.129 pessoas internadas com suspeita ou confirmação de covid-19.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.