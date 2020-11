A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou nesta quarta-feira (18) mais 1.328 casos de infecção pelo novo coronavírus e 35 mortes em decorrência da doença. Do total de casos novos, 914 foram registrados apenas em Curitiba. Entre as mortes, são 15 mulheres e 20 homens, com idades que variam de 32 e 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 18 de setembro e 18 de novembro.

O boletim traz também a inclusão de 1.712 casos retroativos – que ocorreram entre os dias 23 de maio a 16 de novembro e que estavam com investigação em aberto. Agora, com a conclusão da investigação, eles foram inseridos no sistema.

Os dados acumulados mostram que o Paraná soma 243.654 casos e 5.742 mortos em decorrência da doença. A Sesa informa ainda que há 690 pacientes com diagnóstico confirmado para Covid-19 que estão internados. São 599 pacientes em leitos SUS e 91 em leitos da rede particular. Há outros 1.085 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

