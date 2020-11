Os casos de coronavírus continuam a subir em Curitiba e nesta quarta-feira (18) mais 914 pessoas apresentaram diagnóstico positivo. Com a atualização, a capital paranaense soma 7.714 casos ativos de covid-19, quando existe a chance de transmissão da doença.

Na comparação com duas semanas atrás, a alta de casos ativos duplicou. No dia 4 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde havia registrado 3.935 casos ativos da doença.

Com os números subindo a cada dia, a ocupação de leitos exclusivos para coronavírus da rede SUS também segue aumentando aos poucos na capital. Nesta quarta-feira, três dos nove hospitais especializados no atendimento de pacientes graves de covid-19 estavam com ocupação acima de 94%.

Do total de 283 leitos de UTI SUS exclusivos para coronavírus, 82% seguem ocupados na capital. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos e não apenas os casos confirmados da doença. Há no momento 50 leitos livres em Curitiba.

Óbitos

Nesta quarta-feira, 11 óbitos de moradores foram registrados pela Secretaria Municipal de Saúde. Todos eles ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas eram cinco homens e seis mulheres, com idades entre 44 e 89 anos. Todos os pacientes estavam internados em hospitais da capital e apresentavam algum fator de risco para complicações da covid-19.

Com a atualização, 1.593 mortes foram provocadas pela doença desde o início da pandemia em Curitiba.