Boletim divulgado neste sábado (21) apontou mais 1.798 casos confirmados e 14 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Com estes dados, o Paraná acumula 251.935 casos e 5.794 mortos por coronavírus.

publicidade

+Leia mais! Curitiba registra oito mortes e alcança 85% de lotação das UTIs

Os pacientes que foram morreram residiam em Cascavel (3), Foz do Iguaçu (3) e um em cada um dos seguintes municípios: Cianorte, Colombo, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Guarapuava, Maringá, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais.

Segundo o governo, 729 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 638 pacientes em leitos SUS (304 em UTI e 334 em leitos clínicos/enfermaria) e 91 em leitos da rede particular (30 em UTI e 61 em leitos clínicos/enfermaria).

+Leia mais! Prefeitura de Curitiba ativa 94 leitos de UTI e mantém bandeira amarela por sete dias

publicidade

Há outros 1.213 pacientes internados, 494 em leitos UTI e 719 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.