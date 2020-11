Após avaliar os dados do último boletim e os indicadores que medem a evolução da pandemia da covid-19 em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde resolver manter a bandeira amarela por mais sete dias. O cálculo da bandeira ficou em 1,85, o que mantém a capital em situação de alerta.

Para manter a cidade em bandeira amarela, a secretaria ativou nesta sexta-feira (20) mais 94 leitos de UTI para atender os pacientes de covid-19. De acordo com o último levantamento do Portal da Transparência da Secretaria Estadual de Saúde, seis dos nove hospitais de Curitiba com leitos de UTI para coronavírus da rede SUS estavam lotados.

LEIA TAMBÉM – Com disparada de novos casos, Curitiba bate mais um recorde negativo na pandemia

O cálculo da bandeira de alerta para coronavírus em Curitiba utiliza nove indicadores. Entre eles a capacidade de atendimento aos doentes (leitos de UTI e de enfermaria), estes com maior peso na conta. Como a prefeitura reativou novos leitos, a bandeira se manteve amarela.

Foram 41 leitos de UTI SUS – seis no Hospital Vitória, dez no Hospital do Idoso, dez no Hospital Evangélico Mackenzie, dez no Hospital de Clínicas e cinco na Santa Casa. Os novos leitos de enfermaria estão distribuídos da seguinte maneira: cinco na Santa Casa, dez no Hospital de Clínicas e 38 no Hospital do Idoso.

O prefeito Rafel Greca também fez um apelo á rede hospitalar provada e ao SUS da região metropolitana, para que trabalhem na ampliação de leitos, suspendendo cirurgias eletivas, como Curitiba fez no começo da semana.

Casos batem novo recorde nesta sexta

O último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde revelou que 1.409 novos casos de coronavírus foram confirmados nesta sexta-feira (20). É o maior registro desde o início da pandemia. O número de casos ativos também é outro recorde negativo: nesta sexta-feira, 9.131 pessoas seguem com a doença em Curitiba.