Paraná sedia pela primeira vez etapa do Circuito Brasileiro de Beach Soccer

A Arena de Esportes do Verão Maior Paraná, em Matinhos, recebe, entre esta sexta-feira (23/01) até domingo (25/01), a 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Beach Soccer 2026. É a primeira vez que o estado sedia uma etapa da competição, que marca o início da temporada nacional da modalidade. O evento faz parte da programação do Verão Maior Paraná e dos Jogos de Aventura e Natureza.

Quatro equipes masculinas e quatro femininas participam desta etapa inaugural, representando clubes do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os jogos acontecem nas areias de Caiobá, com entrada gratuita para o público.

O Circuito Brasileiro de Beach Soccer terá ainda uma segunda fase no Paraná, o Brasil Open, de 30 de janeiro a 1º de fevereiro. Ao todo, serão 10 etapas espalhadas pelo país em 2026. Os campeões de cada etapa garantem vaga na fase final nacional.

As partidas têm transmissão ao vivo pela TV Paraná Turismo e pelo Canal Gol Brasil no YouTube. Neste sábado (24/01), os jogos começam às 13h30, e no domingo as finais ocorrem a partir das 8 horas.