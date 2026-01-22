Travessia de Guaratuba reúne mais de 500 atletas neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O litoral paranaense será palco, na manhã deste domingo (25/01), de um dos eventos esportivos mais tradicionais da temporada: a Travessia de Guaratuba. Com 570 inscritos, o evento promete movimentar a cidade, reunindo atletas de diferentes categorias e grande público. As vagas esgotaram no primeiro dia de inscrições.

Os competidores enfrentarão quatro diferentes distâncias, atendendo desde atletas iniciantes até os mais experientes. A prova de 5 km abre a programação às 7h, com 120 atletas. Para os iniciantes e pessoas com deficiência (PCD), a prova de 400 metros acontece às 9h40, contando com 90 participantes.

Já às 10h10, é a vez da prova de 800 metros, que abrange desde a categoria petiz até sênior, além de PCD e bombeiros, com 200 competidores. Fechando a programação, às 11h10, acontece a prova de 2,2 km, com largada na região do Morro do Cristo e participação de 160 atletas.

A estrutura do evento está concentrada na praia em frente ao Hotel VillaReal Guaratuba Caieiras, onde acontecem as largadas e chegadas das provas de 5 km, 400 metros e 800 metros, além do check-in dos participantes. Para a prova de 2,2 km, a largada será na praia ao lado do Morro do Cristo de Guaratuba, com chegada também em frente ao hotel.

Tiago Campos, diretor de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria de Estado do Esporte e diretor do Verão Maior Paraná, destaca a importância da travessia: “Um evento tradicional dentro do Verão Maior Paraná que atrai centenas de atletas da modalidade e centenas de turistas também que prestigiam, valorizando cada vez mais o esporte e os atletas que participam, atrelando tudo isso aos Jogos de Aventura e Natureza”, disse.

Programação da Travessia de Guaratuba

Local: Praia em frente ao Hotel VillaReal Guaratuba Caieiras

Horários:

5.000 Metros (5 Km) – Largada às 07h

400 Metros – Largada às 09h40

800 Metros – Largada às 10h10

2200 Metros – Largada às 11h10