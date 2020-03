Cascavel, no Oeste do estado, registrou nesta segunda-feira (30) a terceira morte por coronavírus (covid-19) no Paraná. A vítima é um idoso de 66 anos que retornou de viagem para os Emirados Árabes, no dia 15 de março. Ele teve os primeiros sintomas no dia 18 deste mês, foi internado no dia 25 em um hospital particular da cidade e faleceu na manhã desta segunda. A morte foi confirmada pela prefeitura de Cascavel e pela Secretaria de Estado da Saúde.

As duas vítimas fatais anteriores eram de Maringá, que faleceram sexta-feira (27): um homem de 84 anos e uma mulher de 54 anos. Ambos tinham histórico de hipertensão.

Novos casos

O boletim divulgado na tarde desta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), contabiliza 160 pacientes confirmados com coronavírus, destes, cinco são de pessoas que não moram no estado. No total, segundo o boletim, o Paraná registrou três mortes, 2.877 casos descartados e 484 em investigação.

Oito novos casos foram confirmados nos municípios de: Curitiba (3), Almirante Tamandaré (2), Rio Branco do Sul (1), Campo Largo (1) e Matinhos (1). Os pacientes são seis homens e duas mulheres, com idades entre 26 e 59 anos.

Um caso confirmado no município de Colombo foi transferido para Curitiba, já que o paciente reside na capital. Na tarde desta segunda, a prefeitura de Curitiba também deve atualizar os números da Covid-19 na cidade.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: