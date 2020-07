A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou nesta quarta-feira (15), novo boletim epidemiológico do coronavírus. De acordo com os dados, o Paraná contabiliza 46.601 casos de Covid-19 e 1.181 mortes por causa da infecção. O aumento em relação aos números anteriores é de 1.751 casos oficializados e 52 óbitos. Seguem em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 703 pacientes, o que equivale à ocupação de 76% das vagas ofertadas para adultos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. É a maior taxa desde o início da pandemia. Seguem em análise 7.299 amostras de pacientes com suspeita da doença; já foram descartados 128.339 testes. Por outro lado, são 16.565 os recuperados.

As novas mortes registradas são 14 mulheres e 38 homens, com idades entre 34 a 88 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 27 de junho e 15 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (21), Paranaguá (3), Arapongas (2), Itaperuçu (2), Pinhais (2), Pontal do Paraná (2), São Jose dos Pinhais (2), Araucária (2), além da ocorrência de uma morte em cada um dos seguintes municípios: Assis Chateaubriand, Cascavel, Colombo, Corbélia, Curiúva, Guaratuba, Jesuítas, Mangueirinha, Matinhos, Pato Branco, Piraquara, Ponta Grossa, Quedas Do Iguaçu, Rio Branco do Sul, Santa Helena e Santa Izabel do Oeste. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

