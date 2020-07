De volta às regras da bandeira laranja do protocolo de combate ao novo coronavírus após o fim da quarentena rígida estadual, Curitiba registrou nesta quarta-feira (15) um novo recorde diário de casos de covid-19, com a confirmação de mais 717 infectados entre seus habitantes. Nesta quarta também foram divulgadas mais 12 mortes provocadas pela doença. Com a atualização dos dados, a capital contabiliza agora 11.390 casos e 299 óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia, no mês de março. Na rede pública, a taxa de ocupação das UTIs exclusivas para covid-19 é de 91%.

Conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 6.434 pacientes já estão recuperados da covid-19, mas 4.657 moradores de Curitiba ainda estão na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o novo vírus para outras pessoas. Na cidade, outros 538 casos suspeitos são monitorados.

Novas mortes

Curitiba perdeu mais 12 de seus moradores para o coronavírus. As novas vítimas são seis homens e seis mulheres, que tinham entre 52 e 88 anos de idade. De acordo com SMS, todos estavam internados em hospitais da capital e apenas dois deles – um homem de 52 e outro de 57 anos – não tinham comorbidades ou doenças crônicas.

Oito das mortes divulgadas nesta tarde aconteceram nas últimas 24 horas, três ocorreram no último sábado (11) e uma pessoa faleceu na quarta-feira da semana passada (8). Além dos 299 óbitos já confirmados, outros quatro ainda estão em investigação em Curitiba.

Pacientes da covid-19

Em hospitais públicos e em instituições particulares de Curitiba há atualmente 534 pessoas internadas, todas já diagnosticadas com covid-19. Delas, 223 ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI). Além dos pacientes que testam positivo, também vão para os leitos exclusivos para covid-19 as pessoas que têm sintomas ou suspeita da doença.

Curitiba conta hoje 676 leitos na rede pública exclusivos para covid-19, sendo com 313 leitos de UTI e 363 de enfermaria. Segundo informação divulgada pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, mais 10 novos leitos de UTI foram ativados nesta quarta-feira. Ainda assim, a cidade segue perto da lotação máxima nas UTIs dos hospitais. Ao todo, conforme a SMS, há 28 leitos livres.

