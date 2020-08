O boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde neste domingo (16) informa que, nas últimas 24 horas, foram registradas mais 26 mortes por covid-19. Assim, o Paraná soma 2662 óbitos pela doença. Foram 1315 diagnósticos a mais, em relação ao boletim anterior, totalizando 103.928 casos confirmados.

Atualmente, há 1.097 pacientes internados, sendo que 508 estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dos quais 405 são do sistema público e 103 na rede privada. Há outros 1.075 pacientes internados, 489 em leitos UTI e 586 em enfermaria, que aguardam resultados de exames.

Os óbitos ocorreram entre 8 e 15 de agosto. São nove mulheres e 17 homens com idades que variam de 39 a 89 anos. Os pacientes residiam em Curitiba (14), Colombo (2), Telêmaco Borba (2). Além desses óbitos, uma morte foi registrada em cada um dos seguintes municípios: Andirá, Araucária, Foz do Iguaçu, Londrina, Rancho Alegre, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais e São Sebastião da Amoreira.

