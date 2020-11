O Paraná tem nesta terça-feira (3) a menor média móvel de novos casos de coronavírus desde junho. O índice que contabiliza a média dos sete dias anteriores chegou a 807,7 nesta data – uma semana antes, era de 1.078. Com o número de ocorrências em queda, o estado também tem diminuído a quantidade de leitos exclusivos para o tratamento da covid-19. De 2.045 unidades ativadas até o fim de outubro, agora são 2.080.

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram confirmados mais 780 casos e 26 mortes – 10 mulheres e 16 homens, de 43 a 91 anos. Assim, as estatísticas da pandemia apontam agora 212.988 casos positivos da doença – dos quais 162.853 estão recuperados -, e 5.207 fatalidades.

Com menos leitos à disposição, a taxa de ocupação das UTIs SUS adulto para covid-19 subiu de 59% no dia anterior para 64% – 570 de 889 leitos sendo utilizados. No total, o estado tem 1.444 pessoas internadas com suspeita ou confirmação da doença, em todos os tipos de leitos, nas redes pública e privada. São aguardados os resultados de 5.384 testes de coronavírus realizados no Paraná.

