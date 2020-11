O Paraná registrou nesta quinta-feira (5) mais 910 casos de coronavírus e 25 mortes causadas pela covid-19. As novas vítimas são 11 mulheres e 14 homens com idades entre 29 e 88 anos.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), porém, foram identificados problemas com os dados de falecimentos pela doença em Curitiba. A pasta diz ter encontrado cerca de 80 óbitos que não teriam sido informados pela prefeitura da capital desde 2 de outubro e destaca que o município tem a responsabilidade de fazer o atendimento e registrar essas informações que são usadas para a elaboração do boletim diário estadual.

“A Sesa ressalta a importância da informação correta, fiel e transparente”. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Curitiba diz que a informação não procede, que envia diariamente as planilhas com todos os óbitos para a Sesa, incluindo os 80 apontados pela pasta estadual, e que os casos estão sendo verificados um a um para identificar as divergências apontadas pelo estado (leia a nota completa abaixo).

Assim, de acordo com o boletim epidemiológico da Sesa, os números oficiais da pandemia são de 214.918 casos confirmados – 164.514 já recuperados da infecção – e 5.242 mortes pela Covid-19. Há 5.417 testes sendo realizados para confirmar o diagnóstico da doença. A taxa de ocupação de UTIs SUS adulto para a Covid-19 está em 63%. Estão internados 1.485 paranaenses nas redes pública e privada, em todos os tipos de leitos.

Veja o que diz a prefeitura de Curitiba

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba informa que não procede a informação atribuída à Sesa de que Curitiba estaria registrando incorretamente os dados dos óbitos de moradores da capital por Covid-19.

Desde o início da pandemia, Curitiba deu transparência às informações, com boletins e lives diárias para apresentação dos dados e prestação de contas à sociedade.

O sistema oficial para internamento por sintomas respiratórios é o SIVEP – banco de dados nacional do Ministério da Saúde. As notificações neste sistema são feitas pelos hospitais e diariamente qualificadas pelo Centro de Epidemiologia do município.

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba envia diariamente a planilha de todos os casos e dos óbitos para a 2ª Regional de Saúde e para a Sesa. Além do censo hospitalar, além de enviar periodicamente os dados da Covid registrados no Esaúde/Curitiba por API (Transferência de dados entre sistemas operacionais).

Os 80 óbitos relatados já foram contabilizados pela SMS e a divergência apontada pela Sesa só foi apresentada na data de ontem (4/11/2020). Os casos estão sendo verificados um a um para identificar as divergências de informação relatadas pela Sesa.

É uma inverdade que Curitiba não registra os óbitos devidamente, visto que no boletim diário de Curitiba, hoje há 1.504 óbitos com Covid registrados, enquanto no boletim publicado pela Sesa somente 1.407 óbitos confirmados estão computados. Também é uma inverdade que não informamos dados dos óbitos desde 2 de outubro.

