O Paraná registrou mais 1.062 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e mais 19 mortes em decorrência da covid-19 – são oito mulheres e 11 homens, com idades que variam de 47 a 95 anos. Os dados foram divulgados neste domingo (19) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Com os novos números, o Paraná já soma um total de 54.026 casos e 1.308 mortos desde o início da pandemia. Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (12), Almirante Tamandaré (1), Barracão (1), Cascavel (1), Colombo (1), Pinhais (1), Piraquara (1) e Wenceslau Braz (1).

A Sesa informa ainda que 1.144 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados hoje. 900 pacientes estão em leitos SUS (385 em UTI e 515 em leitos clínico/enfermaria) e 244 em leitos da rede particular (80 em UTI e 164 em leitos clínico/enfermaria). Há outros 1.024 pacientes internados, 499 em leitos UTI e 525 em clínico/enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

