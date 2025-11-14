Paraná reforça canais oficiais de doação a Rio Bonito do Iguaçu; Polícia analisa possíveis golpes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informa que, em meio à mobilização por ajuda humanitária às famílias afetadas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu, já surgiram relatos de possíveis golpes envolvendo pedidos falsos de doações. Embora nenhuma denúncia formal tenha sido registrada até o momento, a PCPR já atua de forma preventiva para identificar possíveis fraudes. O evento climático, ocorrido no dia 7 de novembro, destruiu cerca de 90% da estrutura do município do Centro-Sul.

De acordo com o delegado-chefe do Centro de Operações Policiais Especiais da PCPR (COPE), Rodrigo Brown, em meio ao cenário de solidariedade da população com as vítimas da tragédia, oportunistas podem tentar aplicar golpes agindo de má-fé. Neste sentido, a PCPR está coletando informações e monitorando possíveis movimentações suspeitas.

“A Polícia Civil já iniciou, em várias unidades, levantamentos para identificar possíveis fraudes e a destinação dos valores que estão sendo arrecadados. Pedimos à população que, caso tenha alguma suspeita, imediatamente denunciem através dos telefones 197 e 181”, ressalta o delegado.

A PCPR reitera que todos os envolvidos em irregularidade serão responsabilizados criminalmente. A orientação da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP) é que a população busque exclusivamente os canais oficiais do Governo do Estado para realizar qualquer doação financeira.

Canais oficiais para doações a Rio Bonito do Iguaçu

Para garantir que os recursos cheguem corretamente às vítimas, o Governo do Estado disponibiliza o Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) como meio oficial para contribuições. O fundo recebe doações destinadas à construção de moradias e apoio direto às famílias atingidas.

Dados para transferência no Banco do Brasil:

• CNPJ: 52.807.487/0001-12

• Agência: 3793-1

• Conta Corrente: 14.454-1

• Nome da conta: Fundo Estadual para Calamidades Públicas – Fecap

• Chave PIX/CNPJ: 52.807.487/0001-12

Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir com qualquer valor. O Fecap reforça a capacidade de resposta do estado e dos municípios em situações de desastre.

Outras formas de ajudar

Além das doações financeiras, a população também pode contribuir com:

• Roupas

• Alimentos não perecíveis

• Roupas de cama e banho

• Itens de higiene e limpeza

• Roupas íntimas

• Materiais de construção

Como grande parte do município foi devastada, a triagem está sendo centralizada em cidades próximas, especialmente no Ginásio dos Bancários, em Laranjeiras do Sul.