Paraná pretende convocar 5.690 novos agentes de segurança ao longo de 2026

O Governo do Paraná prevê a convocação de 5.690 novos profissionais para reforçar as forças de segurança pública em 2026. A ampliação das chamadas, que vai além das vagas inicialmente previstas nos concursos, foi autorizada pelo governador Ratinho Jr e busca fortalecer o efetivo das corporações em todas as regiões do estado.

Na Polícia Militar, o número de convocações mais que dobrará, passando de 2.000 para 4.090 vagas. Desse total, 4.000 serão destinadas a soldados e 90 a oficiais. O Corpo de Bombeiros também terá um incremento significativo, com as vagas aumentando de 600 para 1.230, sendo 1.200 para soldados e 30 para oficiais.

Na Polícia Civil as convocações passarão de 400 para 1.726 até 2026, com 102 novas convocações previstas já para este ano. A Polícia Científica, por sua vez, terá um aumento ainda mais notável em termos proporcionais – de 46 para 512 vagas até 2026, com 170 convocações programadas para este ano.

Já a Polícia Penal experimentará uma expansão considerável em seu quadro, ampliando de apenas 7 para 507 vagas, com 98 novas convocações previstas para 2026.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, a ampliação das convocações segue uma diretriz de fortalecimento contínuo das forças estaduais. Os editais com as novas vagas serão disponibilizados nos sites dos respectivos concursos, e todos os profissionais convocados passarão pelos cursos de formação necessários antes de assumirem suas funções.

Novos concursos no Paraná?

Conforme informações do governo estadual, ainda estão previstos novos concursos para as forças de segurança em 2026, com o objetivo de expandir ainda mais a capacidade de atendimento à população paranaense em todas as regiões do estado.

