No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou nesta terça-feira (20) mais 1.230 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e mais 62 mortes em decorrência da covid-19. Com isso, desde o início da pandemia, em março, até agora, o Paraná já acumula 199.785 casos e 4.951 mortes.

Nesta terça-feira, há 715 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19: 587 em leitos SUS e 128 em leitos da rede particular. Há outros 871 pacientes internados, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Entre os 62 pacientes que acabaram morrendo – 9 moravam em Londrina -, estão 24 mulheres e 38 homens, com idades que variam de 34 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre 28 de junho e 19 de outubro.

