Mais 62 novos casos de coronavírus e quatro óbitos foram confirmados neste domingo (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Com a atualização, o estado passa agora a ter 750 pessoas com novo coronavírus e 31 óbitos. 117 pacientes estão internados, 69 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 48 em leitos clínicos.

publicidade

LEIA TAMBÉM – A Covid-19 vai parar no futuro quando 50% da população mundial estiver infectada?

As novas confirmações foram registradas nos municípios de: Ibema (10), Jussara (1), Guaraniaçu (1), Cascavel (2), Curitiba (23), Almirante Tamandaré (2), Assis Chateaubriand (1), Londrina (7), Araruna (1), Campina Grande do Sul (2), Santa Mônica (1), Cianorte (1), Verê (1), Maringá (1), Terra Boa (1), Campo Mourão (1), São José dos Pinhais (2), Campo Largo (1), Santa Fé (1), Paranaguá (1) e Bandeirantes (1).

As mortes ocorreram nos municípios de Jussara, Campo Largo, Londrina e Curitiba. Um homem de 72 anos de Jussara, norte do Paraná, foi internado no dia 29/03 em um hospital em São Paulo, fora do Estado, vindo a óbito na última terça-feira (7). Uma paciente de 95 anos residia em Londrina, possuía comorbidades e veio a óbito neste sábado (11).

Já em Campo Largo, um homem de 53 anos, faleceu na última quarta-feira (8), tendo o resultado positivo para a doença neste sábado (11). No município de Curitiba, uma senhora de 94 anos faleceu nesta terça-feira (7), o resultado positivo para a Covid-19 saiu na sexta-feira (10) segundo o Laboratório Central do Estado (Lacen/PR).