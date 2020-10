O Paraná ultrapassou nesta quarta-feira (21) a marca de 200 mil infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. Segundo boletim epidemiológico da Secretaria do Estado da Saúde (Sesa), já são considerados recuperados 77% desses pacientes – 154.752 pessoas no total.

O informativo do estado aponta um aumento de 1.168 casos de covid-19 e 35 mortes causadas pela doença em relação ao dia anterior. Oficialmente, os números da pandemia em solo paranaense apontam 200.952 infectados e 4.986 óbitos.

As novas vítimas são 17 mulheres e 18 homens, entre 40 e 113 anos, residentes de Curitiba (6), Maringá (3), Araucária (2), Bandeirantes (2), Campo Largo (2), Cascavel (2), Pinhais (2) e São José dos Pinhais (2), Castro, Colombo, Foz do Iguaçu, Guaraqueçaba, Ivatuba, Londrina, Mandirituba, Marialva, Missal, Nova Prata do Iguaçu, Rio Negro, São José das Palmeiras, Sertaneja e Uraí.

Há atualmente 5.195 testes de coronavírus aguardando resultado em todo o Paraná. Já a ocupação de UTIs SUS adulto exclusivas para a covid-19 segue estável, em 58%. Das 1.032 unidades, 595 estão em uso. As redes privada e pública contabilizam 1.563 pacientes internados, em todas as modalidades de leitos, com suspeita ou diagnóstico fechado de coronavírus.