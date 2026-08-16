Depois do granizo, Paraná enfrenta onda de calor de até 37°C esta semana

Depois de um fim de semana marcado por temporais e queda de granizo em diferentes regiões, o Paraná entra em um período de forte elevação das temperaturas. O calor deve ganhar intensidade ao longo da semana, principalmente no Norte e no Oeste, com máximas que podem chegar aos 37°C em algumas cidades.

A Climatempo classifica o episódio como a terceira onda de calor de 2026 e prevê a atuação do fenômeno entre os dias 15 e 20 de agosto. No Paraná, a condição mais intensa deve se concentrar principalmente nas regiões Norte e Oeste. Para caracterizar uma onda de calor, as temperaturas precisam permanecer pelo menos 5°C acima da média durante cinco dias consecutivos.

Os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmam o aquecimento no estado. Na tarde deste domingo (16), estações meteorológicas já registravam 33,4°C em Loanda, 32,1°C em São Miguel do Iguaçu, 31,2°C em Altônia e Umuarama, 30,9°C em Toledo e 30,5°C em Maringá.

A diferença entre as regiões, no entanto, é significativa. Enquanto o interior passa dos 30°C, áreas do Centro-Sul, Campos Gerais e Leste permanecem com temperaturas mais baixas. Por volta das 17h deste domingo, por exemplo, o Simepar indicava 28°C em Foz do Iguaçu, 23°C em Ponta Grossa, 21°C em Paranaguá e 20°C em Curitiba.

Norte e Oeste terão calor mais intenso

A tendência é de continuidade do aquecimento no início da semana. A segunda-feira (17) deve ter predomínio de tempo mais firme em boa parte do interior, condição que favorece a rápida elevação das temperaturas durante a tarde.

Na terça-feira (18), o calor permanece e deve continuar mais intenso principalmente no Norte e Oeste paranaense. Nessas regiões, além das temperaturas elevadas, o ar tende a ficar mais seco.

A Climatempo prevê que, durante o período de atuação da onda de calor, áreas do Norte e Oeste do Paraná também podem registrar umidade relativa entre 21% e 30%. O cenário é provocado pela atuação de um sistema de alta pressão sobre o interior do país, que dificulta o avanço do ar frio e reduz a formação de nuvens.

No Norte, a previsão do Simepar também mostra queda gradual nos índices mínimos de umidade. Em Londrina, por exemplo, a umidade relativa mínima prevista passa de 48% na segunda-feira para 45% na terça e pode chegar a 38% na quarta-feira (19).

Previsão do tempo para o Litoral do Paraná

Enquanto boa parte do interior enfrenta calor e tempo mais seco, o Litoral paranaense permanece sob maior influência da umidade. Em Paranaguá, o Simepar indica índices elevados de umidade relativa, que podem chegar a 99% no começo da semana.

A condição ajuda a manter as temperaturas mais amenas na faixa litorânea e evidencia o contraste do tempo no Paraná durante o período: calor mais intenso e ar seco principalmente no interior, enquanto o Leste permanece com maior presença de umidade e nebulosidade.

A previsão de temperaturas acima da média também está de acordo com a tendência climática apontada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para agosto. O prognóstico mensal indica temperaturas superiores à média histórica em praticamente toda a Região Sul, incluindo o Paraná.