Paraná oferece 23,7 mil vagas de emprego na última semana antes do Natal

O Paraná inicia a semana que antecede o Natal com 23.779 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador em todo o estado. As oportunidades estão concentradas principalmente nos setores de indústria, comércio e serviços, com destaque para as funções de alimentador de linha de produção (6.380 vagas), abatedor (1.377), operador de caixa (1.044) e magarefe (867).

Na Região Metropolitana de Curitiba, são oferecidas 4.361 vagas, sendo 748 apenas na capital paranaense. No interior do estado, as regionais de Cascavel (6.084 vagas), Campo Mourão (3.325) e Foz do Iguaçu (2.438) lideram em número de oportunidades.

As Agências do Trabalhador atendem de segunda a sexta-feira, oferecendo encaminhamento imediato para entrevistas. A unidade central de Curitiba, localizada na Rua Pedro Ivo, 503, funcionará até 18 de dezembro, retomando as atividades em 5 de janeiro de 2026. As demais agências seguirão o calendário de recesso das administrações municipais.

Setores em destaque e vagas especializadas

Além das vagas gerais, a Master Job oferece 39 oportunidades especializadas em Curitiba e oito na Região Metropolitana, exigindo formação técnica ou superior em áreas como administração, engenharia e contabilidade. Há também sete vagas de estágio disponíveis na capital e uma na região metropolitana.

O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, ressalta que os números demonstram o avanço contínuo do mercado de trabalho no estado, ampliando oportunidades e conectando trabalhadores às empresas que impulsionam a economia local.