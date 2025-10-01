Paraná lidera mercado de franquias e fatura R$ 5 bilhões em três meses

O mercado de franquias paranaense desponta como o mais robusto da região Sul, abocanhando 7,32% do faturamento nacional e 7,09% das unidades de todo o país, conforme dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Com receita superior a R$ 5 bilhões no segundo trimestre, o estado registrou um impressionante crescimento de 12,5% no faturamento e expansão de 2,9% nas operações, consolidando-se entre os quatro estados mais influentes do setor, ao lado dos gigantes São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

“Grande parte do crescimento do setor no Paraná está diretamente relacionada ao fortalecimento do agronegócio no estado. À medida que as cidades se desenvolvem, abre-se espaço para a expansão de um modelo já consolidado, que se mostrou assertivo em outras regiões e pode ser replicado com sucesso em novos mercados, especialmente nas cidades do interior”, destaca o coordenador da ABF Regional Paraná e proprietário da Anjos Colchões, Leonardo dos Anjos.

A capital paranaense mostra força neste cenário promissor. Apenas Curitiba alcançou faturamento próximo de R$ 1,6 bilhão, gerando 37.800 empregos diretos no segundo trimestre deste ano. Entre as 289 redes que operam na cidade está a Spedini, que administra as marcas Spedini e It’s Grill. “No Grupo, buscamos fortalecer nossas marcas em todas as frentes, oferecemos produtos frescos e de qualidade, priorizando fornecedores locais, investimos na qualificação da equipe e desenvolvemos projetos e ações que impulsionam toda a operação. Nosso objetivo é entregar uma experiência completa, que beneficie tanto o consumidor quanto o investidor”, destaca a diretora de operações da Spedini, Juliana Titon.

O modelo de franquias se destaca pela segurança e escalabilidade que oferece aos investidores. “O pilar mais importante é que o investidor não está sozinho. É um modelo pronto, validado e que funciona, além de ter um ecossistema de apoio por trás”, esclarece a diretora de operações da Spedini, Juliana Titon.

Durante o Encontro Estadual Regional Sul da ABF, que reuniu líderes de empresas franqueadoras no estado, o cenário promissor do mercado paranaense ganhou destaque. Empresários ressaltaram a importância dos investimentos em infraestrutura e a presença de organizações como Sebrae, Fecomércio e a própria ABF, que fornecem suporte e confiança aos empreendedores. “O papel do poder público é incentivar o investimento, criar infraestrutura e condições para que o empreendedor gere emprego e riqueza. Isso tem funcionado no Paraná e ficamos felizes por ser daqui”, declara Luiz Lima, CEO do Grupo Spedini.

Sobre a Spedini

Com mais de 30 anos no mercado, a Spedini conquistou treze vezes o Selo de Excelência em Franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e foi a franqueadora destaque na categoria pleno em 2025. Com 30 lojas distribuídas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, a empresa por trás das marcas Spedini, It’s Grill e Massah! oferece “comida de verdade” com agilidade e preço justo, é reconhecida por seu padrão de qualidade com investimento em insumos frescos e na capacitação dos funcionários. Consolidada nos principais shoppings, a rede mantém um modelo estratégico de expansão ativa, sem deixar de lado a valorização das pessoas e equipes que fazem o negócio acontecer.