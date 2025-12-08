Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa

Paraná inicia pagamento de auxílio para mulheres vítimas de violência

O Governo do Paraná começou a pagar o Auxílio Social Mulher Paranaense, benefício destinado a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Foram autorizados 55 pagamentos iniciais, como parte do Programa Recomeço, que visa proteger e garantir direitos às paranaenses em alto risco.

O auxílio corresponde a meio salário-mínimo (R$ 759,00), com acréscimos para gestantes, lactantes, mães de crianças pequenas e mulheres com dependentes com deficiência. O objetivo é fornecer suporte emergencial para que as beneficiárias possam romper o ciclo de violência com segurança e autonomia.

Para receber o benefício, as mulheres devem estar inseridas na rede de atendimento das cidades e atender a critérios específicos, como ter se afastado da residência devido a risco de morte, possuir medida protetiva de urgência e estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O pagamento será feito por até 12 meses, diretamente em conta bancária da beneficiária.

Impacto e expectativas

A secretária Leandre Dal Ponte ressaltou a importância da medida: “São recursos que representam a possibilidade real de segurança, autonomia e de reconstrução de vida”. A diretora Mariana Neris informou que, após análise de mais de 70 solicitações, 55 mulheres atenderam plenamente aos critérios, com expectativa de receberem o auxílio antes do Natal.

O Programa Recomeço também inclui ações de qualificação e empregabilidade, visando a independência financeira das beneficiárias. Além disso, o estado implementou novas tecnologias de segurança pública, como o projeto de Monitoração Eletrônica Simultânea e um algoritmo para mapear probabilidades de revitimização, buscando prevenir novas agressões e proteger vidas.

