O Paraná garantiu uma reserva orçamentária de R$ 200 milhões para a compra de vacinas contra a infecção pelo novo coronavírus. Deste total, R$ 100 milhões devem vir do caixa da Secretaria da Saúde referente à emenda ao projeto de lei 248, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021. E a outra metade, por meio de um repasse da Assembleia Legislativa do Paraná. Nesta segunda-feira (3) foi formalizada a transferência destes recursos do Legislativo para o Executivo, em cerimônia que contou com o governador Ratinho Junior (PSD) e o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB).

“Esse apoio por parte da Assembleia Legislativa reforça a união entre todos os Poderes do Estado. São mais recursos para o enfrentamento à pandemia de coronavírus, para a compra de vacinas tão logo elas existam e sejam certificadas pelos organismos internacionais. Estamos todos unidos para defender a saúde dos paranaenses”, destacou Ratinho Junior.

O governador ainda lembrou que o Paraná fechou uma parceria de cooperação técnica e científica com a China para iniciar a testagem e a produção de vacina contra vírus pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar). O termo de confidencialidade com a empresa estatal chinesa Sinopharm que possibilitará a realização da terceira fase de testes da vacina no Paraná, já foi assinado e a expectativa é que o processo de testagem possa começar ainda em agosto.

Além da China, o Paraná estrutura ainda um acordo diplomático com a Rússia também para fornecimento de vacina contra a covid-19. Atualmente, cerca de 130 vacinas contra a covid-19 estão sendo produzidas no mundo. Em estágio avançado estão os estudos realizados pela Universidade Oxford, da Inglaterra, e pelo Instituto Butantã, de São Paulo, que está testando no Brasil a vacina produzida pela Sinovac, que tem sede na China.

“Precisamos estar preparados para quando existir uma solução segura, ter as condições para ajudar a população. Por isso essa parceria com o Legislativo é tão importante. São R$ 200 milhões já reservados para serem usados exclusivamente para a vacina”, afirmou Ratinho Junior.

Ainda sem saber o custo que cada dose da vacina terá, o governo ressaltou que a produção em parceria com a China também deve facilitar o acesso ao imunizante. “Ainda não sabemos o valor da vacina, mas R$ 200 milhões é um valor considerável que atenderia muito bem o Estado do Paraná. Além disso, o Tecpar pode ser parceiro na produção, o que ajudaria a baratear os custos”, disse o governador.