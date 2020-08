O Paraná registrou um recorde de 78 óbitos por covid-19 no boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta terça-feira (4), totalizando a marca de 2.106. No total, há 81.814 casos confirmados de coronavírus no estado, um acréscimo de 1.830 em relação ao dia anterior.

Há 968 pacientes com diagnóstico confirmado internados, dos quais 744 estão em leitos SUS (353 em UTI e 391 em leitos enfermaria) e 224 na rede particular (90 em UTI e 134 em enfermaria). Outros 1.171 pacientes estão internados com suspeita de Covid-19, aguardando resultado de exames (536 em UTI e 635 em enfermaria, em hospitais públicos e particulares).

A Sesa informou que os óbitos são de 35 mulheres e 43 homens, com idades que variam de 28 a 94 anos. Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (25), Arapongas (9), Paranaguá (4), Almirante Tamandaré (2), Araucária (2), Colombo (2), Ibaiti (2), Maringá (2), Ponta Grossa (2), São José dos Pinhais (2). Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

