A pandemia de coronavírus no Paraná teve números animadores nesta quinta-feira (8), segundo os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). As novas ocorrências registradas do vírus, por exemplo, representam menos de um terço do dia anterior – 467 (haviam sido 1.555 na quarta). O número de mortes pela covid-19 também foi bem baixo: 9. Esse índice não ficava abaixo de uma dezena desde 20 de junho. Já estão recuperadas da doença 140.100 pessoas que testaram positivo para o Sars-CoV2, o que representa 75,2% do total.

LEIA MAIS – Curitiba tem mais 5 mortes e 371 infectados com coronavírus; casos ativos são 3,3 mil

Atualmente, outros 5.039 paranaenses aguardam o resultado de exames para confirmar o diagnóstico de covid-19. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a pandemia também caiu; agora, são 60% das 1.080 vagas ocupadas. No total a quantidade de internados no Paraná é de 1.755, considerando todos os tipos de leitos nas redes pública e privada.

