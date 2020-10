Mais 371 moradores de Curitiba testaram positivo e outros cinco perderam suas vidas para a covid-19. Com os novos dados divulgados nesta quinta-feira (8), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capital paranaense atingiu a soma de 46.426 casos confirmados e 1.346 óbitos nesta pandemia.

As novas vítimas da doença eram quatro homens e uma mulher, com idades variando entre 61 e 80 anos. Segundo a SMS, todos tinham fatores de risco para complicações provocadas pela covid-19. Três destes óbitos aconteceram nas últimas 48 horas, os demais ocorreram em datas anteriores.

A atualização do boletim epidemiológico municipal também mostra que 3.306 habitantes de Curitiba seguem em fase ativa e de transmissão do novo coronavírus. Índice que apresentou pouca variação em comparação com os 3.296 casos ativos no dia anterior, mas que é cerca de 8,64% menor que há sete dias, quando havia 3.619 pacientes em fase de transmissão do Sars-Cov-2.

Já o número de pacientes recuperados da covid-19, sem sintomas e livres do isolamento social de 14 dias subiu para 41.774 na capital.

Nos leitos do SUS

Nos 329 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) exclusivos para covid-19 em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba, a taxa de ocupação é de 68% nesta quinta-feira. Conforme as autoridades de saúde municipais, há hoje 105 leitos de UTI livres, que podem receber pacientes com coronavírus, pessoas com suspeita da doença ou com síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Os números mostram um leve aumento em relação ao boletim anterior, que trazia 67% de taxa de ocupação e 110 leitos de UTI do SUS disponíveis em hospitais de Curitiba na quarta-feira (7). Há sete dias, a capital tinha 79% de ocupação nos 334 leitos que estavam ativados e espaço para receber 71 pacientes em UTIs.