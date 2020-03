A Secretaria da Saúde (Sesa) do estado confirmou nesta quinta-feira (26) mais nove casos de coronavírus, o que faz o número de infectados subir para 106 no Paraná. Os novos casos foram registrados em cinco mulheres e quatro homens com idades entre 28 e 49 anos. Seis deles são de Curitiba, um em Pato Branco, um em Maringá e um em Rio Negro.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Paraná amplia leitos de UTI e Ratinho Jr. diz que isolamento doméstico segue valendo

No boletim desta quinta-feira, o governo do estado descartou 613 casos e 3487 continuam em investigação. Do total de infectados, oito estão em isolamento hospitalar e cinco em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Na manhã desta quinta-feira (26), o governador Ratinho Junior anunciou que mantém a política de isolamento social para evitar o novo coronavírus. O governo ainda anunciou que está contratando 317 novos leitos de UTI nos próximos 10 dias para internamentos de casos graves da Covidi-19.

A secretaria informou ainda que quatro casos de pacientes diagnosticados com coronavírus estão temporariamente no Paraná, mas moram em outros estados. São três casos de São Paulo e um de Brasília.

Até o momento, 17 municípios tiveram casos confirmados da doença: Campo Largo (1), Colombo (2), Curitiba (66), Pinhais (3), Rio Negro (1), Ponta Grossa (3), Pato Branco (2), Foz do Iguaçu (5), Cascavel (2), Campo Mourão (1), Cianorte (6), Paranavaí (1), Maringá (3), Faxinal (1), Londrina (3), Guaíra (1), Telêmaco Borba (1).