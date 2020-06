O Paraná confirmou mais cinco mortes por causa da Covid-19 no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deste domingo (7). Dessas, três foram registradas em Curitiba, uma em São José dos Pinhais, na RMC, em outra em Fernandes Pinheiro, município na região Centro-Sul do estado. Com isso, o número de óbitos por causa do novo coronavírus no estado subiu para 237.

LEIA MAIS – Confira os bairros afetados de Curitiba região por causa do rodízio nesta segunda

Além disso, 293 novos casos da doença também foram computados, o que elevou para 6.897 o número de confirmações para Covid-19 no Paraná. Segundo a Sesa, 357 pessoas seguem hospitalizadas em todo o estado por causa do coronavírus. Do total de casos registrados, 2.402 pessoas já são consideradas recuperadas da doença.

