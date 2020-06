Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta sexta-feira (19), revela que o Paraná soma 12.785 casos de coronavírus e 419 óbitos por conta da doença. Houve um aumento de 868 diagnósticos positivos e 13 mortes nas últimas 24 horas. É o recorde de casos registrados de um dia para o outro. Apenas nos quatro últimos dias, mais de 3 mil infecções foram confirmadas.

No momento, são 415 vagas de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ocupadas para tratar a Covid-19, o que corresponde a 55% da capacidade do estado. Seguem em investigação 6.014 pacientes; já foram descartados outros 50.206 testes. O Paraná soma 4.019 recuperados.

Os novos óbitos são de dez mulheres e três homens, com idades que variam de 45 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 16 e 19 de junho. As vítimas residiam em Londrina (4), em Curitiba (3), em Cascavel, Jaguapitã, Pinhais, São José dos Pinhais, São Sebastião da Amoreira e Toledo (1 caso cada). As ocorrências da doença em moradores de outros estados que tiveram a enfermidade no Paraná somam 147 casos e 9 óbitos. Confira a evolução de casos de coronavírus em Curitiba e no Paraná.

