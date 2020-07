Nesta segunda-feira (27), o Paraná registrou 779 novos casos de covid-19 e 32 mortes em decorrência da doença. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Já são 67.276 diagnósticos positivos e 1.682 óbitos desde o início da pandemia.

Ocupam os leitos de UTIs SUS 801 pacientes adultos, o que equivale a 78% de ocupação das vagas. A mesma taxa – a maior registrada desde o início da doença – foi contabilizada em outros dias da semana passada (18 e 19 de julho). Seguem em investigação 11.548 casos suspeitos, enquanto 181.417 exames deram negativo. Já se recuperaram da doença 30.892 pessoas.

As novas vítimas do coronavírus são 15 mulheres e 17 homens, com idades de 29 a 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 2 a 27 de julho. Eles residiam em Curitiba (10), Fazenda Rio Grande (2), Paranaguá (2), Pinhais (2), Piraquara (2), Almirante Tamandaré, Arapongas, Campo Largo, Campo Mourão, Colombo, Curiúva, Foz do Iguaçu, Manoel Ribas, Marilena, Marquinho, Matinhos, Ponta Grossa, Porto Barreiro e São José dos Pinhais.

