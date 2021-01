O Paraná registrou 3.114 novos casos de Covid-19 e 63 mortes em decorrência da infecção pelo novo coronavírus neste sábado (23), segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde. O total de casos confirmados de Covid-19 no Paraná registrados desde o início da pandemia chegou a 518.139. Em todo o estado, 9.285 pessoas já morreram da doença.

Atualmente, 1.345 pacientes estão internados com diagnóstico de Covid-19 no estado: 1.123 pacientes em leitos SUS (587 desses em UTI) e 222 em leitos de rede particular (94 em UTI), segundo o boletim. Há outros 1.350 pacientes internados, 517 em leitos de UTI, com suspeita de Covid-19 e aguardando resultado de exames.