As vacinas contra a covid-19, vindas da Índia, devem chegar ao Paraná na noite deste sábado (23). As doses desenvolvidas pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) devem chegar ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, às 23h25, de acordo com informações do Governo do Estado.

O Paraná receberá 86.500 doses, segundo o Ministério da Saúde. As vacinas serão trazidas em um voo comercial da Azul Linhas Aéreas.

Dois milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra o coronavírus chegaram na noite de sexta-feira (22) ao Rio de Janeiro, importadas da Índia, onde são fabricadas. As doses estão sendo distribuídas entre todos os estados brasileiros.