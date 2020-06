O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde divulgado nesta terça-feira (23) confirmou mais 725 novos casos e 27 mortes por covid-19 no Paraná – em relação ao documento do dia anterior. Assim, o estado passou dos 15 mil casos (15.673) e chegou a 487 mortes em decorrência da doença. Todas as 27 mortes do boletim foram de pessoas internadas (17 homens e 10 mulheres), entre 39 e 90 anos, ao longo da última semana.

Entre os diagnosticados positivamente para o coronavírus, 493 estão internados, sendo 193 em UTIs entre SUS e particular. A taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS exclusivos para casos de covid-19 e suspeitos está em 59%, abaixo dos 61% de segunda (22), ou seja, 444 de 749 vagas. disponíveis.

A secretaria também confirmou casos inéditos da doença em Brasilândia do Sul, Ouro Verde do Oeste e Pérola do Oeste – agora são 332 das 399 cidades do estado com ao menos um caso confirmado da doença (119 têm mortes). Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

