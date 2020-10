O Paraná registrou nesta última sexta-feira de outubro (30) mais 861 casos de coronavírus, elevando o número de ocorrências na pandemia para 210.500. Desse total, 161.768 já estão recuperados.

As mortes pela covid-19 subiram para 5.155 com mais 30 vítimas documentadas no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) – 15 homens e 15 mulheres, de 44 a 96 anos. Residiam em São José dos Pinhais (5), Maringá (4), Apucarana (2), Foz do Iguaçu (2), Londrina (2), Paranaguá (2), Antonina, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Campina Grande do Sul, Castro, Guaraci, Guaratuba, Itapejara D’Oeste, Marechal Cândido Randon, Missal, Morretes, Porecatu e Rancho Alegre.

Um número que chama a atenção é o de testes de coronavírus aguardando resultados. São 9.291 exames enviados aos laboratórios, um aumento expressivo em relação ao dia anterior, de 7.657. Há uma semana, dia 23, eram 6.114.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a doença é de 56%. Das 1.042 unidades, 582 têm pacientes sendo atendidos. O estado tem 1.548 pessoas internadas em todos os tipos de leitos das redes pública e privada.

