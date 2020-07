O Paraná registra um total de 37.001 casos confirmados de pessoas já infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março. O número consta no boletim divulgado nesta quinta-feira (9) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e representa 1.677 casos a mais em relação ao informe anterior, de quarta-feira (8). O número de mortes registradas em decorrência da Covid-19 também aumentou de 880 para 914. Ou seja, são mais 34 mortes registradas nesta quinta-feira (9) de pacientes que faleceram entre os dias 24 de junho e 9 de julho.

LEIA MAIS – Coronavírus faz mais 10 vítimas fatais em Curitiba; ocupação nas UTIs é de 89%

Entre as vítimas, 9 mulheres e 25 homens. Eles tinham entre 35 e 88 anos de idade. Esses pacientes residiam em Curitiba (8 pessoas), Piraquara (3), São José dos Pinhais (3), Maringá (2), Fazenda Rio Grande (2), Almirante Tamandaré (1), Arapongas (1), Cascavel (1), Cianorte (1), Figueira (1), General Carneiro (1), Ivaiporã (1), Nova Tebas (1), Paranaguá (1), Ponta Grossa (1), Pontal do Paraná (1), Santa Mariana (1), Santa Tereza do Oeste (1), Sarandi (1), Umuarama (1) e Wenceslau Braz (1).

LEIA AINDA – Paraná deve ser último estado a sair da pandemia e isso pode ser bom. Entenda!

Além disso, a Sesa informa que há em todo Paraná um total de 794 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 que estão atualmente internados: 638 pacientes estão em leitos SUS (241 em UTI e 397 em leitos clínico/enfermaria) e 156 em leitos da rede particular (57 em UTI e 99 em leitos clínico/enfermaria). Há outros 1.036 pacientes internados, 504 em leitos UTI e 532 em leitos clínico/enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?