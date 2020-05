O Paraná registrou mais oito mortes e 239 novos pacientes infectados com a covid-19 neste sábado (30). Com a atualização do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o estado soma agora 4.473 casos confirmados em 246 dos 399 municípios paranaenses. O número de mortes chega a 181.

Dos oito registros de mortes no Paraná neste sábado, seis são homens e duas são mulheres, com idades que variam entre 38 e 91 anos. Todos estavam internados.

Cinco dos pacientes que faleceram eram de Curitiba: uma mulher de 75 anos, que morreu quinta-feira (28), e quatro homens: um de 91 anos, falecido no dia 23 de maio; o segundo com 74 anos, morto no dia 24; o terceiro com 38 anos, no dia 27; e o último com 85 anos, falecido no dia 27 de maio.

Duas pessoas que residiam em Londrina, no Norte do estado, também faleceram em decorrência da infecção: uma mulher, de 65 anos, quinta-feira (28,) e um homem de 67 anos, na sexta-feira (29). Uma residente de Guaratuba, no litoral, de 81 anos, morreu pela Covid-19 neste sábado (30).

Internados

No boletim da Sesa deste sábado, 326 pacientes estão internados no Paraná com covid-19. Há ainda outros 559 pacientes internados com suspeita de estarem infectados.

